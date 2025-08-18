Maltratta la madre disabile anche in ospedale, arrestato 37enne

Un professionista aretino di 37 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della madre, 65enne disabile, anche durante il suo ricovero all’ospedale Santa Margherita di Cortona. Le indagini, coordinate dalla procura di Arezzo, sono scattate dopo ricoveri sospetti della donna in strutture sanitarie locali.

Durante l’ultimo ricovero, sono state installate intercettazioni audio-video nella stanza della paziente, che hanno documentato aggressioni e vessazioni da parte del figlio. La sera del 14 agosto, la polizia è intervenuta dopo l’ennesimo episodio di violenza; l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato, arrestato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 37enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo, in attesa della convalida dell’arresto.