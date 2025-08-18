Masi (BE) appoggia Antonella Bundu e Toscana Rossa: "Unica alternativa seria ai gruppi di potere"

“Alle prossime elezioni regionali sosterrò Antonella Bundu e la lista ‘Toscana Rossa’”, così Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli e candidato sindaco a Empoli nel 2024.

Masi sottolinea come Antonella Bundu rappresenti, insieme a tutte le altre persone e ai soggetti politici che hanno dato vita e appoggiano la lista, “l’unica alternativa seria ai gruppi di potere che governano ormai da decenni la nostra Regione. Alla base c’è la volontà di far tornare la politica uno strumento utile per la collettività, un agire democratico, ascoltante, trasparente e solidale, a sostegno di chi ha meno”.

“Ad Empoli - spiega Masi - la nostra coalizione ha avuto come protagonista anche il Movimento 5 Stelle, e questo ha contribuito a un risultato ottimo. A livello regionale, per una scelta chiara, netta e lecita, il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere Eugenio Giani. Non voglio approfondire questo aspetto, ma confermare, come hanno fatto autorevoli esponenti empolesi del Movimento, che a Empoli nulla è cambiato nel forte legame che ci ha unito da prima delle elezioni fino ad ora: insieme condividiamo la necessità di un cambiamento nel governo della città, sostenuto da idee e progetti comuni”.

Il consigliere evidenzia quindi l’urgenza di un rinnovamento in Regione: “Abbiamo bisogno di un gruppo di persone che ritenga che l’organizzazione della sanità pubblica toscana così com’è non vada bene e che negli ultimi 10 anni la situazione sia ulteriormente peggiorata a causa delle scelte di chi ha governato in regione, sia per i tagli dei governi nazionali (centrodestra e centrosinistra). Abbiamo bisogno di persone che hanno come orizzonte una sanità pubblica universale per tutti e tutte. Abbiamo bisogno di persone che non si voltino dall’altra parte quando pezzi importanti del nostro territorio vengono destinati ad aumentare il clima bellicistico che ci circonda e che non fa altro che alimentare, direttamente e indirettamente, le guerre. Abbiamo bisogno di persone che difendano ed investano sul nostro fragile territorio, scongiurando inutili grandi opere, colate di cemento e disastri ambientali come è quello del Keu. Abbiamo bisogno di persone che lavorino perchè i servizi pubblici locali siano efficienti, per tutti e non privatizzati. Abbiamo bisogno di persone che mettano al centro i bisogni fondamentali dei toscani e delle toscane: la salute, il lavoro, l’ambiente e la pace. Per questi motivi e per molti altri ancora abbiamo bisogno di Antonella Bundu e di Toscana Rossa in Regione Toscana”.

Infine, Masi lancia un appello alla cittadinanza: “Per far sì che il nostro obiettivo si realizzi, abbiamo soprattutto bisogno di raccogliere 10.000 firme di Toscani e Toscane entro il 12 settembre e poi abbiamo bisogno che tutte le persone, i movimenti, le organizzazioni politiche, le associazioni e i comitati con cui condividiamo questo impianto valoriale si impegnino: facciano campagna elettorale e contribuiscano come possono. C’è chi si sente forte dalla parte dei vincenti. Io mi sento bene dalla parte giusta”.

Notizie correlate