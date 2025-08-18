Prende forma il parco di Pungilupo, il sindaco Conti: "Pisa sempre più verde e vivibile"

Sopralluogo nei giorni scorsi del sindaco di Pisa, Michele Conti, al cantiere del parco di Pungilupo, la grande area a verde (11mila metri quadrati, importo complessivo 4,5 milioni di euro di fondi PNRR) che sta sorgendo a Cisanello.

«Il parco di via Pungilupo rappresenta una nostra precisa scelta politica di non urbanizzare questa grande area dove finisce l’abitato, al confine con il vicino comune di San Giuliano, ma di renderlo un grande spazio verde, fruibile a residenti, famiglie, bambini e anziani - spiega il sindaco Michele Conti -. Qui nascerà uno dei più grandi parchi per bambini della città, insieme a quello della Cittadella, dove verranno installate aree giochi, ci saranno spazi all’aperto per la socialità con percorsi ludici attrezzati e inclusivi, aree fitness e percorsi ciclopedonali in mezzo a migliaia di nuove alberature. Rispetto al passato, con questo progetto abbiamo voluto investire in favore di una città sempre più verde e vivibile, in particolare nel quartiere di Pisanova, per troppi anni lasciato a se stesso, che oggi finalmente si può dotare di nuove infrastrutture verdi e tanti servizi a disposizione dei residenti».

Ad oggi, è stato realizzato il 70% dei lavori per la realizzazione della vasca di laminazione idraulica (circa 7.000 mq di superficie), mentre sono terminati i lavori degli argini perimetrali nelle prime due vasche ed è al 60% la realizzazione della terza vasca. Con il terreno di scavo, sono già state realizzate tre collinette, previste dal progetto, e sono in corso i lavori su altre due mentre una sesta collinetta sarà realizzata a partire del mese di settembre. È stato realizzato il pozzo di adduzione dell’acqua per l’irrigazione delle piante così come l’impianto di irrigazione, compreso di quattro cisterne e quadri elettrici per le prime due vasche. Al momento sono stati messi a dimora circa 400 alberi nelle prime due vasche, sui 1.500 complessivi previsti, e sono in corso le prove della viabilità pedonale in terra stabilizzata.

«I lavori stanno andando avanti secondo il programma stabilito, la conclusione è prevista entro fine del 2025, mentre il collaudo entro marzo 2026 - spiega l’architetto Fabio Daole -. È un intervento molto importante perché permette all’area di svolgere la funzione di cassa di laminazione idraulica per una portata di 34mila metri cubi di acqua al confine tra il Comune di Pisa e quello di San Giuliano. Inoltre, prevede la messa a dimora di 1.500 nuove alberature, di cui 400 già piantumate, nelle zone basse di laminazione, tutte piante idrofile che vivono a contatto con l’acqua. La terra scavata è stata successivamente utilizzata per realizzare queste colline artificiali, con l’obiettivo di riutilizzare il terreno e creare dei punti di belvedere. A settembre entreranno in cantiere tre squadre per completare le piantumazioni, chiudere la laminazione con gli argini e iniziare a fare gli stradelli con terre compattate».

Il progetto complessivo, prevede anche la realizzazione delle piste ciclabili, al momento è stata terminata la pista ciclopedonale da via Frascani fino al parco, dietro la chiesa, mentre sono in corso i lavori dell’incrocio tra via Pungilupo e via Frascani.

Parco di via Pungilupo. Il nuovo parco urbano di via Pungilupo si estenderà su una superficie di oltre 11mila metri quadrati nel quartiere di Cisanello ed è connesso direttamente con i quartieri del San Biagio, San Michele e del Borghetto per una popolazione complessiva di 16.271 abitanti di cui il 3,36% sono bambini fino a 5 anni, il 10,2% sono bambini da 5 a 18 anni d’età ed il 26,38% residenti over 65.

Il progetto del nuovo parco urbano prevede: la gestione sostenibile delle acque meteoriche attuando in situ il principio di invarianza idraulica attraverso la conservazione e il ripristino di aree permeabili “de-sealing” oltre il “run-off” urbano delle acque pluviali che scorrono sulle superfici impermeabili della città, attraverso la realizzazione di una vasca di espansione idraulica dimensionata per 34.510 mc. a quota -60/80 cm. dal piano stradale di via Pungilupo; la realizzazione di aree ludiche attrezzate inclusive e accessibili, a quota stradale, per una superfice di 500 mq. connesse con percorsi ciclopedonali interni e esterni al parco dotati di illuminazione a led, telecamere gestite in remoto e hot spot WI-FI; la piantumazione di migliaia di alberature di prima grandezza articolate tra boschi compatti e radi di specie selezionate adattive ai terreni umidi, quali Ontani, Carpini Bianchi, Frassini Meridionali, Carpini Neri, Pioppi Bianchi, Pioppi Neri, Salici Bianchi, Farnie, Tigli e Olmi; le specie di arbusti perenni previsti per favorire l’avifauna sono Corniolo, Agrifoglio, Agazzino, Viburno e Biancospino comune.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate