Su Prime Video il docu-film su Sergio Dondoli, celebre gelatiere di San Gimignano

La vita e le passioni del maestro gelatiere toscano Sergio Dondoli finiscono sugli schermi di tutto il mondo, raccontando un’eccellenza del made in Italy: debutta martedì 19 agosto su Prime Video e AppleTv “Sergio Dondoli’s Happy Life”, il documentario di 84 minuti incentrato sulla storia del pluripremiato artigiano del gusto di San Gimignano (Siena), già vicepresidente della Coppa del Mondo di gelateria. A convincere il regista Jay Arnold a dedicare un docu-film alla figura di Sergio Dondoli è stato il primo incontro tra i due, nel luglio 2023, durante una delle sue “gelato class” a cui il cineasta Usa ha partecipato. Dall’autunno di quell’anno si è dipanata una storia che, partendo dal cuore medievale di San Gimignano e da quella piazza della Cisterna che ogni giorno vede centinaia di persone in coda per un cono o una coppetta, va ben oltre il semplice gelato: a essere finita sotto i riflettori sono la vita, la passione, l’arte e la felicità del maestro gelatiere, in assoluto una delle personalità più iconiche del settore a livello internazionale.

Prodotto da Matt Dallas e distribuito da Breaking Glass Pictures, il documentario Sergio Dondoli’s Happy Life è la dolce testimonianza delle vicissitudini di un destino intrecciato a doppio filo con gli aromi di zafferano, vaniglia, frutti della terra… e tanta gioia di vivere, quella felicità che viene richiamata anche nel titolo. In 84 minuti vengono infatti concentrati la vita e il lavoro, la genesi e l’evoluzione di uno tra i gelatieri più celebrati al mondo, ripercorrendo le tappe di una carriera iniziata con l'apertura del punto vendita in piazza della Cisterna a San Gimignano (aprile 1992), culminata con i riconoscimenti internazionali che lo hanno visto premiato come miglior gelatiere al mondo, e puntellata da incontri con capi di Stato e di governo, premi Oscar e Nobel, personalità del campo dello spettacolo e della cultura. Solo nella prima metà di agosto, ad esempio, dalla bottega di piazza della Cisterna sono transitati il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e la regina Beatrice d’Olanda.

Fonte: Ufficio stampa

