Regionali, 'Avanti con Giani' avrà una lista autonoma nella coalizione

Dopo i due tavoli di confronto convocati dal presidente Giani, il progetto politico “Avanti con Giani” riunitosi questa mattina per una valutazione politica in merito a questi incontri, ha deciso di riprendere il proprio percorso autonomo che lo porterà alla presentazione di una propria lista nella coalizione di centrosinistra.

Dopo un’attenta analisi del contesto politico è stato rilevato il forte valore della nostra proposta politica e l’impossibilità, ad oggi, di poter essere assorbita in un contenitore non meglio definito e dai contorni abbastanza fumosi.

Per questi motivi è stato deciso nei prossimi giorni di chiudere il programma elettorale per prepararsi all’incontro con le altre forze della coalizione e definire le liste autonome nella coalizione di centrosinistra nelle varie circoscrizioni.

“Avanti con Giani” pur ringraziando il presidente per la sensibilità e la correttezza dimostrata e lo sforzo compiuto per giungere ad una proposta unitaria, non parteciperà alla riunione convocata per domani con l’obiettivo di presentare un’unica lista del mondo riformista.

Marco Remaschi, segretario regionale Azione

Federico Eligi, segretario regionale +Europa

Moreno Lorenzini, segretario regionale PRI

Gerardo Labellarte, commissario regionale PSI