Regionali, Democrazia Sovrana Popolare di Rizzo annuncia ricorso al TAR per rinviare data

Democrazia Sovrana Popolare (Dsp), guidata da Marco Rizzo, ha annunciato un ricorso al Tar per annullare il decreto di indizione delle elezioni regionali in Toscana e rinviare la data del voto, chiedendo anche di ridurre proporzionalmente il numero di firme richieste per la presentazione delle liste.
Secondo il decreto pubblicato il 13 agosto, le liste politiche senza rappresentanza in Consiglio regionale devono raccogliere quasi 9.000 firme certificate entro 30 giorni, un termine giudicato dai ricorrenti “ostacolo ingiustificato e gravissimo alla partecipazione democratica”. Nel ricorso si sottolinea inoltre come la Regione Toscana, pur “ben consapevole della data naturale di scadenza del mandato dell'attuale giunta da anni, abbia emanato il decreto di indizione elettorale solo a 30 giorni dal voto”, un provvedimento che “favorisce di fatto soltanto i partiti già rappresentati in Consiglio, escludendo praticamente le altre forze politiche”.
Rizzo presenterà ufficialmente il ricorso il 20 agosto alle 10:30 davanti al Consiglio regionale in via Cavour a Firenze, durante una conferenza dal titolo “Ladri di democrazia”.
