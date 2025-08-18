Riceve notifica arresti domiciliari, in casa ecstasy, hashish e marijuana: arrestato 35enne

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Grassina hanno arrestato un uomo italiano, classe 1988, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo presso la sua abitazione, effettuato per notificare un aggravamento della misura cautelare con applicazione degli arresti domiciliari, l’uomo ha consegnato spontaneamente 1,43 grammi di ecstasy.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 380 grammi di hashish e 150 grammi di marijuana. Su disposizione della Procura di Firenze, il soggetto è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sollicciano in attesa del giudizio di convalida.