Ricordi e preghiera nel territorio della Linea Gotica a Barberino

In questi giorni cruciali per la pace nei vari territori del mondo toccati purtroppo ancora dalla guerra, sono stati organizzate nel Comune di Barberino di Mugello due celebrazioni aperte a tutta la popolazione. Sabato 23 Agosto Monsignor Gherardo Gambelli Arcivesco di Firenze presiederà la celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Lucia allo Stale, in quel territorio nella Linea Gotica, bagnato dal sangue durante la seconda guerra mondiale. Alla presenza delle autorità locali, l'arcivescovo benedirà ed inaugurerà una grande Croce in legno e un tabernacolo in legno che custodisce la statua della Beata Vergine Maria Regina della Pace. Tutto ciò per ricordare i tanti caduti durante i conflitti bellici, riflettere sull'atrocità della guerra e pregare affinché sia fatto dono dell'implorata Pace tanto attesa e desiderata. Al termine della Santa Messa sarà possibile visitare il Bunker n°1 della Linea Gotica che si trova nei pressi della chiesa (una linea difensiva fortificata costruita dai tedeschi nell'Italia centrosettentrionale durante la Seconda Guerra Mondiale). Il Bunker è perfettamente conservato e ora fruibile ai visitatori. La Cerimonia è stata organizzata dalla parrocchia di San Silvestro di Barberino di Mugello, dai fedeli e volontari della chiesa di Santa Lucia allo Stale, con il contributo della Misericordia di Barberino dei SS. Sebastiano e Rocco. Nell'ultima domenica di Agosto ci sarà un altro momento di preghiera per la Pace sul monte Gazzaro, dove il parroco di Barberino di Mugello Can. Stefano Ulivi presiederà alle ore 10:00 una Santa Messa. Da alcuni anni il parroco ha ripreso l'antica tradizione che associava e coinvolgeva tutte le parrocchie dell'alto Mugello per la celebrazione sul crinale del Gazzaro. Gli scorsi anni avevano partecipato a questo appuntamento di popolo, il Cardinale Ernest Simoni (2023 )e il Cardinale Giuseppe Betori (2024)Arcivescovo emerito di Firenze. Sarà possibile domenica 31 Agosto salire tutti insieme sul monte Gazzaro partendo alle ore 8:00 dal "Camping il Sergente a Monte di Fò".

Fonte: Ufficio stampa