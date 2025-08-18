A San Giuliano Terme i funerali della 20enne palestinese morta in Toscana

L'ultimo saluto sarà in Toscana, dove sarà sepolta. "Si svolgeranno mercoledì mattina alle 9:30, al parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio, frazione del nostro Comune, i funerali di Marah Abu Zhuri, la ventenne palestinese morta all'ospedale di Pisa dove è arrivato in uno stato di grave malnutrizione. Tra le autorità attese alla cerimonia c'è anche l'ambasciatrice della Palestina in Italia Abeer Odeh" è quanto ha detto il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli.

Si attende l'ok formale alla sepoltura da parte dell'autorità giudiziaria ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Poi saranno eseguite le esequie che sono state concordate tra il Comune, il primo a dare disponibilità, la famiglia della 20enne e l'imam di Pisa, Mohammad Khalil. Dopo la cerimonia, alla quale sono attesi anche rappresentanti politici toscani e nazionali, la salma della ragazza sarà tumulata in uno dei cimiteri comunali, ma non è stato reso noto quale, per motivi di privacy.