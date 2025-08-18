Sicurezza in Toscana, Cordone (Lega): "REMS e CPR punti deboli del sistema"

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile
Marco Cordone

“Nel sistema di sicurezza toscano vi sono, secondo me, tra l’altro, due punti deboli: la mancanza di un CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) e le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza)”. Lo afferma Marco Cordone, esponente della Lega Toscana e portavoce del Comitato Dalla Parte di Abele, in un comunicato stampa in cui interviene sui temi della sicurezza, evidenziando criticità legate alle strutture presenti sul territorio.

Cordone sottolinea che “le REMS in Toscana sono due, ubicate rispettivamente a Volterra da 30 posti e a Empoli, nella frazione Il Pozzale, da 20 posti, ricavata dal carcere femminile a custodia attenuata”. Secondo il portavoce, “a prescindere dal numero di REMS che eventualmente chi governerà la Regione Toscana vorrà istituire, queste strutture, costituite nel 2015 per sostituire gli OPG (Ospedali psichiatrici giudiziari) chiusi in contemporanea, sono edifici sanitari in cui vengono internati soggetti parzialmente o totalmente infermi di mente, socialmente pericolosi, che scontano misure di sicurezza detentive”.

Cordone evidenzia poi l’inadeguatezza delle REMS: “Le REMS sono strutture solo sanitarie, senza vigilanza armata, vigilanza che potrebbe svolgere adeguatamente il Corpo della Polizia Penitenziaria come veniva fatto per gli OPG, la villa Medicea dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino, docet”.

Il comunicato sottolinea anche l’errore di considerare la gestione delle REMS esclusivamente una questione sanitaria: “Il grande errore è stato considerare tutte queste problematiche solo una questione sanitaria senza tenere conto dei forti collegamenti che ci sono con la nostra normativa penale. Chi è internato nelle REMS è internato ai sensi del Codice Penale e la stessa normativa dovrebbe inquadrare anche gli aspetti sanitari”. Cordone conclude ricordando che “su tutti questi temi sarà necessaria un’interlocuzione con il Governo Nazionale”.

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
13 Agosto 2025

Cordone (Lega): "Con il Decreto Sicurezza più tutele per i cittadini e per chi si difende"

“Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza, voluto fortemente dalla Lega nell’ambito della coalizione di centrodestra, si fa un passo avanti per tutelare le persone perbene, troppo spesso indifese [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
11 Agosto 2025

Regionali, Pavese (FdI): "Lista civica per Tomasi buona notizia per buon governo Toscana"

Il dirigente regionale di Fratelli d’Italia e responsabile per l’Empolese-Valdelsa, Federico Pavese, accoglie con convinzione la nascita della lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi, definendola un valore aggiunto capace [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
9 Agosto 2025

Adotta un Popolo, l'Unione dei Comuni invita un rappresentante dei diritti umani dalla Sierra Leone

'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa aderisce al progetto dell'Assemblea dell'Onu chiamato Adotta un Popolo, promosso dal coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace, grazie al quale  un rappresentante di un popolo [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina