Smaltimento dei rifiuti, la Regione diffida Jsw Steel a Piombino

Arriva dalla Regione Toscana una diffida a Jsw Steel Italy. Il motivo è il mancato rispetto del programma di rimozione delle scorie di fusione ammassate nell'area nord nel perimetro dello stabilimento di Piombin. Secondo il Tirreno, si parla di 44mila tonnellate sulla base delle stime dell'azienda stessa, a fronte di un volume di 32mila metri cubi. Ad avanzare la diffida è stato il settore Autorizzazioni integrate ambientali della Regione. Il tutto dovrà essere stato avviato a smaltimento o recupero entro aprile 2027.

Critico, in una nota, il segretario regionale di Sinistra Italiana della Toscana Dario Danti: "Destano grande preoccupazione i ritardi con cui Jsw, l'azienda indiana presieduta da Marco Carrai, sta portando avanti il programma di bonifica dell'ex Lucchini di Piombino. Abbiamo chiaro da tempo come gli interessi della proprietà siano ben distanti da quelli dei piombinesi e della Toscana, che per ora è servita solo come location per i matrimoni da decine di milioni di euro di buona parte della famiglia Jindal. Al presidente Carrai, in queste ore impegnato ad attaccare chi lo critica in quanto console onorario di Israele, offrendo una imbarazzante difesa d'ufficio del governo genocida di Netanyahu, chiediamo garanzie e risposte immediate".

