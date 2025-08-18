Sorpreso a vendere droga nel bosco delle Cerbaie, arresto a Castelfranco di Sotto

Ancora un arresto nel bosco delle Cerbaie, da tempo al centro delle operazioni di contrasto allo spaccio di droga. I militari della Guardia di Finanza di San Miniato hanno sorpreso in flagranza un 40enne di origine marocchina, già arrestato nello stesso luogo lo scorso febbraio, mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un acquirente.

Il pusher, pregiudicato e irregolare sul territorio, è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina e hashish pronte per la vendita. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Procura di Pisa, che ha convalidato il fermo disponendo per lui il divieto di dimora in provincia.

Contestualmente, un 67enne italiano che lo ospitava è stato sanzionato per violazioni legate alla sicurezza pubblica e all’immigrazione.

Dall’inizio dell’anno le Fiamme Gialle pisane hanno denunciato 18 persone all’autorità giudiziaria, segnalato 97 soggetti alle Prefetture per uso personale di droga e sequestrato circa 5 chili di stupefacenti.

L’operazione rientra nel dispositivo coordinato della Guardia di Finanza per il presidio del territorio e la tutela della sicurezza dei cittadini.

