Staggia, chiusura temporanea di via dello Spedale

È  stato temporaneamente chiuso il transito all’altezza dell’arco di via dello Spedale a Staggia Senese, strada secondaria che unisce il borgo alla località di Lecchi. La chiusura si è resa necessaria oggi, 18 agosto, in seguito a segnalazioni e a conseguenti verifiche sulla stabilità della struttura, di proprietà privata, da parte dei tecnici del comune. Via dello Spedale pertanto non è percorribile completamente poiché per motivi di sicurezza non è possibile attraversare l’arco 'della Rocca'.  L’amministrazione ha proceduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area. La viabilità pedonale è garantita da percorsi alternativi.
Per il ripristino normale fruibilità sono in corso ulteriori verifiche e approfondimenti su cui è avviata l’interlocuzione con la proprietà.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

