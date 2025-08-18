Temporali, allerta meteo di codice giallo per tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa

La Sala Operativa della Protezione Civile della Toscana ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa per il pomeriggio di domani, martedì 19 agosto 2025, a causa di possibili temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

Secondo le previsioni, nelle zone interne del territorio potrebbero verificarsi temporali con colpi di vento e isolate grandinate, in particolare nel pomeriggio. Le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza in caso di maltempo.

Per consigli su come comportarsi durante l’allerta, è possibile consultare la guida online pubblicata dalla Protezione Civile: https://bit.ly/2LEojzC.

La situazione sarà costantemente monitorata, e eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente dalle autorità competenti.