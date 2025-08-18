Tenenza dei Carabinieri di Fucecchio, progetto nel programma dei lavori 2025-2027

Prosegue l'iter per l'adeguamento della ex scuola “Landini Marchiani” a Tenenza dei Carabinieri. La Legione Carabinieri Toscana ha infatti inserito il progetto tra gli interventi da finanziare nel programma triennale dei lavori 2025-2027, attualmente in attesa del Decreto attuativo. Qualora l’intervento non venga approvato nel citato Decreto, verrà valutata la sua riprogrammazione nel programma triennale dei lavori 2026-2028.

L'intervento fa parte del progetto "C.A.S.A. del Carabiniere", iniziativa volta alla realizzazione di nuovi alloggi per i membri dell'Arma dei Carabinieri, che rientra in un accordo di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, con il coinvolgimento dei Comandi di Legione Carabinieri. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni abitative dei militari e delle loro famiglie, facilitando l'approvazione di piani finanziari e l'adozione di soluzioni tecniche e amministrative più efficaci.

“La volontà della nostra amministrazione è quella di far divenire questo edificio un presidio importante per l'Arma dei Carabinieri - commenta la sindaca Emma Donnini -. Sono in corso interlocuzioni con il Comando Provinciale e auspichiamo che il progetto possa essere finanziato all'interno del programma dei lavori 2025-2027”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

