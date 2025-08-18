Trent'anni di progetti e spettacoli: è festa per lo Studio Danza Misia

Lo Studio Danza Misia festeggia i 30 anni di attività. Era il 1995 quando la maestra Enza Misia, ballerina professionista e coreografa di fama nazionale, portò le sue conoscenze sul mondo della danza anche a San Miniato. Un percorso che poi si ampliò nel 2004, con la vera e propria nascita dell'associazione.

Una ricorrenza importante, per una scuola che vuole crescere giorno dopo giorno. "Sicuramente - spiega Carla Puccio, figlia di Enza ed insegnante - siamo molto contenti di quanto stiamo facendo. Ogni anno, a gennaio, portiamo in scena lo spettacolo benefico 'Regala un sorriso a chi non ce l’ha', patrocinato dal Comune di San Miniato, che ci permette di raccogliere fondi per l’Ospedale pediatrico Meyer. Un evento a cui siamo molto legati".

Numerose, nel corso dell'anno, le occasioni di crescita che vengono proposte agli allievi. "Abbiamo avuto la possibilità - aggiunge Puccio - di collaborare con importanti maestri di grande esperienza come Giuseppe Saiola, Silvia Grassellini e Kledi Kadiu". Il tutto, ovviamente, oltre agli stage e audizioni a cui gli iscritti della scuola hanno partecipato su tutto il territorio nazionale, dove si sono messi in evidenza nel grande panorama professionale della danza classica, moderna e dell’hip hop.

Su tutti, Emma Bianucci e Giuseppe Zazzaro, che sono stati ammessi nella prestigiosa Accademia ABR di Roma. "Siamo molto orgogliosi di loro - dice Enza Misia - questo traguardo è frutto del grande lavoro che hanno svolto".

L'associazione, inoltre, ha collaborato con le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del comune di San Miniato, nell'ambito dei progetti 'In contatto con il Bullismo' e 'Lo Sport va a Scuola', grazie agli insegnanti Carla Puccio e Diego Pucci, specializzati rispettivamente in danza e karate.

"A giugno e luglio - aggiunge Enza Misia - nella nostra sede si è svolto il centro estivo Arte e Movimento, ricco di laboratori e attività tra cui propedeutica musicale, laboratori coreografici dei vari stili di danza, propedeutica al Karate di Okinawa, laboratorio di scienze e molti altri. A settembre inizieremo il nuovo anno accademico: oltre a riproporre quanto già fatto, prevediamo lo svolgimento di un Saggio di fine anno, dove porteremo in scena un balletto del repertorio classico e coreografie delle altre discipline".

La Scuola di Danza Misia ha sede in via Volta a San Miniato Basso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 333 5896182.

Fonte: Ufficio stampa