Una nuova area pubblica per il centro al termine di via Ridolfi

Sono già partiti i lavori per la sistemazione dell'area pubblica all'angolo tra via Ridolfi e via Cavour, nello specifico la 'piazzetta' che si affaccia di fronte all'ex ospedale San Giuseppe e al complesso di Palazzo Leggenda.

Quello spazio aperto rientra tra gli interventi legati al recupero dell'ala ovest del complesso ottocentesco ed è uno dei tasselli legati all'area rimasta per troppo tempo nel degrado prima della riqualificazione definitiva tramite il progetto Hope - Home of People and Equality -.

La piazzetta esterna a via Ridolfi finora era stata transennata. Da alcuni giorni il cantiere ha preso ufficialmente il via con la ripulitura delle sterpaglie e la sistemazione dell'area. L'intervento costerà 93.500 euro IVA inclusa, il cantiere durerà 120 giorni e riporterà alla cittadinanza un'area all'aperto in pieno centro.

“Un altro tassello che rientra nel recupero più ampio del complesso dell’ex ospedale vecchio. Quell’area è stata per troppo tempo chiusa e scollegata dal contesto del centro storico. Noi vogliamo aprire spazi verso il centro, rendendoli funzionali e collegati ad esso. Con questi lavori che dureranno circa quattro mesi, nascerà una nuova piazza in centro che potrà essere vissuta dalla comunità”, commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi.

“Una nuova apertura di uno spazio che si affaccia sul centro storico e che tornerà a essere collegata con esso. L’area è parte di una delle grandi opere i cui lavori stanno andando avanti, il complesso dell’ex ospedale san Giuseppe, che finalmente tornerà pubblica e accessibile alla comunità perché rimasta chiusa per troppo tempo. Uno spazio aperto che torna alla città”, chiosa l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Empoli, Simone Falorni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa