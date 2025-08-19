A più di 700 famiglie a Pisa la “Carta Spesa 2025”

Sono 712 le famiglie pisane beneficiarie della “Carta Spesa 2025”. Il contributo economico, promosso dal Comune di Pisa per il terzo anno consecutivo, potrà essere speso per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (escluse le bevande alcoliche) nei negozi e nelle farmacie che hanno aderito ad una specifica convenzione con il Comune.

La misura è pensata per nuclei familiari composti da una o due persone e con un ISEE fino a 15.000 euro, con l’obiettivo di estendere il sostegno già previsto dalla Carta acquisti solidale del Governo, destinata invece a famiglie con almeno tre componenti.

Per il 2025, il Comune ha stanziato 170.000 euro. L’importo dell’agevolazione varia in base alla composizione familiare: 200 euro per famiglie composte da una sola persona; 300 euro per famiglie composte da due persone.

La graduatoria provvisoria, formata dando priorità ai nuclei con ISEE più basso, è disponibile sul sito del Comune di Pisa alla pagina: www.comune.pisa.it/Servizi/CARTA-SPESA-2025.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

