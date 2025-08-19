Al Parco Urbano di Montespertoli torna la Sagra della Pappardella

Attualità Montespertoli
Dopo i festeggiamenti di Ferragosto a Montespertoli si apre, come da tradizione, la 46ª edizione della “Sagra della Pappardella”, che si terrà da venerdì 22 a domenica 31 agosto 2025 presso il Parco Urbano di Montespertoli.

Questa storica manifestazione, dedicata a uno dei piatti più iconici della cucina toscana, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati della pappardella alla lepre. Durante i dieci giorni della sagra i visitatori potranno gustare pappardelle con il sugo alla lepre, lepre in dolce e forte, lepre in salmì e altre specialità in un’atmosfera di festa e convivialità.

Il ristorante della sagra sarà aperto tutte le sere a partire dalle ore 19:30 per la cena, mentre le domeniche sarà anche possibile pranzare alle 12:30.

Oltre al piacere della buona tavola la sagra offrirà un ricco programma di intrattenimento con la supertombola nei finesettimana e con serate di ballo liscio che vedranno la partecipazione di gruppi musicali e artisti locali. Ecco il calendario delle esibizioni:

⁠venerdì 22 agosto: Il Sentiero del Cuore
sabato 23 agosto: Ringo Fox
⁠domenica 24 agosto: I Fuggiaschi
mercoledì ⁠27 agosto: Monica Band
venerdì 29 agosto: Chiara Zinali
sabato 30 agosto: Criband
⁠domenica 31 agosto: Raoul e Jessica
La sagra è organizzata dalle associazioni ASD Montesport, ASD Montespertoli, ASD Pedale Certaldese e Federcaccia con il patrocinio del Comune di Montespertoli.

 

Fonte: Comune di Montespertoli

