Al via il raduno dell'Abc Solettificio Manetti

Sta per iniziare l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti verso il prossimo campionato di serie C. Lunedì 25 agosto, alle ore 18:30, in programma il raduno al PalaBetti agli ordini di coach Riccardo Paludi, timoniere di una rosa che mixa esperienza e gioventù.

Ecco i convocati e lo staff tecnico:

Playmaker : Lorenzo Berni (1993, da Prato Dragons), Alessio Cicilano (2001, confermato), Cosimo Ticciati (2007, confermato)

: Lorenzo Berni (1993, da Prato Dragons), Alessio Cicilano (2001, confermato), Cosimo Ticciati (2007, confermato) Guardie : Giovanni Corbinelli (1997, confermato), Cosimo Lazzeri (2000, confermato), Jacopo Talluri (2003, da Gialloblu Castelfiorentino), Andrea Marchetti (2006, confermato), Cosimo Carzoli (2007, da settore giovanile), Lorenzo Garbetti (2008, da settore giovanile)

: Giovanni Corbinelli (1997, confermato), Cosimo Lazzeri (2000, confermato), Jacopo Talluri (2003, da Gialloblu Castelfiorentino), Andrea Marchetti (2006, confermato), Cosimo Carzoli (2007, da settore giovanile), Lorenzo Garbetti (2008, da settore giovanile) Ali : Andrea Pedicone (2001, da Taurus Jesi), Giovanni Landi (2004, da Olimpia Legnaia)

: Andrea Pedicone (2001, da Taurus Jesi), Giovanni Landi (2004, da Olimpia Legnaia) Ali grandi : Pietro Cantini (1999, confermato C), Gianni Mancini (2004, da Juve Pontedera)

: Pietro Cantini (1999, confermato C), Gianni Mancini (2004, da Juve Pontedera) Centri : Lorenzo Torrigiani (2002, da Costone Siena)

: Lorenzo Torrigiani (2002, da Costone Siena) Staff tecnico: Riccardo Paludi allenatore, Claudio Calvani e Dario Chiarugi assistenti, Simone Garbetti preparatore fisico, Ciro Orabona fisioterapista

Il precampionato gialloblu inizierà domenica 14 settembre con la gara valida per gli ottavi di Coppa Toscana – “Trofeo Alfredo Piperno”, in programma alle ore 18 al PalaBetti contro la vincente del turno preliminare tra Virtus Certaldo e Sei Rose Rosignano. A seguire gli eventuali impegni di Coppa o amichevoli che saranno successivamente organizzate.

