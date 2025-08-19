Al via il raduno dell'Abc Solettificio Manetti

Sta per iniziare l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti verso il prossimo campionato di serie C. Lunedì 25 agosto, alle ore 18:30, in programma il raduno al PalaBetti agli ordini di coach Riccardo Paludi, timoniere di una rosa che mixa esperienza e gioventù.
Ecco i convocati e lo staff tecnico:
- Playmaker: Lorenzo Berni (1993, da Prato Dragons), Alessio Cicilano (2001, confermato), Cosimo Ticciati (2007, confermato)
- Guardie: Giovanni Corbinelli (1997, confermato), Cosimo Lazzeri (2000, confermato), Jacopo Talluri (2003, da Gialloblu Castelfiorentino), Andrea Marchetti (2006, confermato), Cosimo Carzoli (2007, da settore giovanile), Lorenzo Garbetti (2008, da settore giovanile)
- Ali: Andrea Pedicone (2001, da Taurus Jesi), Giovanni Landi (2004, da Olimpia Legnaia)
- Ali grandi: Pietro Cantini (1999, confermato C), Gianni Mancini (2004, da Juve Pontedera)
- Centri: Lorenzo Torrigiani (2002, da Costone Siena)
- Staff tecnico: Riccardo Paludi allenatore, Claudio Calvani e Dario Chiarugi assistenti, Simone Garbetti preparatore fisico, Ciro Orabona fisioterapista
Il precampionato gialloblu inizierà domenica 14 settembre con la gara valida per gli ottavi di Coppa Toscana – “Trofeo Alfredo Piperno”, in programma alle ore 18 al PalaBetti contro la vincente del turno preliminare tra Virtus Certaldo e Sei Rose Rosignano. A seguire gli eventuali impegni di Coppa o amichevoli che saranno successivamente organizzate.
Fonte: Abc - Ufficio stampa
