Ancora più giovane, sempre made in Empoli: Use Computer Gross al via

Prende ufficialmente il via la stagione dell'Use Computer Gross. Coach Luca Valentino ed il suo staff hanno dato appuntamento a tutti per mercoledì 20 agosto alle 18 al Pala Sammontana
I CONVOCATI
Play
Jacopo Soviero (2001)
Cosimo Regini (2007)
Iker Ciano (2004)
Guardia
Leonardo Cipriani (2000)
Alessandro Sakellariou (2000)
Giovanni Marini (2007)
Tommaso Baldacci (2007)
Davide Cerchiaro (2006)
Edoardo Giantini (2007)
Pietro Ramazzotti (2007)
Ala
Guido Rosselli (1983)
Claudio Paluzzi (2005)
Daniele Sesoldi (1992)
Pivot
Matteo De Leone (1997)
Giovanni Tosti (2005)
Raoul Tangala (2006)
Lo Staff
Allenatore: Luca Valentino
Assistenti: Renato Quartuccio, Tommaso Cappa
Preparatore fisico: Diego Alpi
Medico sociale: Riccardo Palatresi
Fisioterapista: Nilo Rosselli, Aurora Caporaso, Enrico Sergi
Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa
