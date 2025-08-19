"Dicono che prendo antidepressivi, attaccarmi così è triste": lo sfogo del sindaco di Borgo a Mozzano

"L'ultimo ritrovato in fatto di chiacchiericcio sul sindaco, è che assumo antidepressivi perché soffro il ruolo che ricopro". Patrizio Andreuccetti è il primo cittadino di Borgo a Mozzano, comune in provincia di Lucca. Ha deciso di mettere le cose in chiaro su Facebook dopo che, come ha scritto, si era mosso dello strano gossip sul consumo di medicinali del sindaco. Lui stesso ha parlato di una voce "messa in giro con lo squallido tentativo di denigrarmi".

Dopo aver chiarito che assumere antidepressivi o psicofarmaci riguarda tante persone e non è niente di male, Andreuccetti ha scritto: "Qua si vorrebbe utilizzare un fatto medico, personale, per far passare il messaggio che il sindaco è un debole, un inaffidabile che non regge il peso delle responsabilità che ha su di sé. E che lo si faccia utilizzando questi argomenti è di una tristezza inaudita".

Ha poi spiegato: "Come milioni di persone in Italia, soffro di problemi alla tiroide. Da quando ho 22 anni (quindi un bel po' di tempo prima che fossi sindaco), prendo Eutirox tutte le mattine e mi segue la mitologica Lia Giusti. Negli ultimi anni, poi, mi è stata diagnosticata una "sospetta fibromialgia", tanto che sono iscritto anche a vari gruppi pubblici sul tema (ergo, possono saperlo tutti). Ma se c'è una cosa per la quale non soffro e non ho mai sofferto, è per il ruolo che ricopro. Fare politica a tempo pieno, essere il sindaco della mia comunità, è una delle scelte più felici della mia vita. Non solo non soffro la pressione, ma su di me ha effetto opposto. Più c'è adrenalina, più sono sotto pressione e più riesco a dare il meglio di me. Chi mi conosce meglio sa come sono fatto".

A attaccare Andreuccetti non sarebbero stati esponenti diretti della minoranza, come ha scritto su Facebook dove ha concluso: "Capisco quando la minoranza ci attacca sui bilanci (pur scrivendo assurdità), ma quando qualcuno si abbassa a determinati livelli, credo che l'offesa non sia solo per me, ma per tutti coloro che ritengono che il dibattito politico (ufficiale e non) debba avere dei limiti di buonsenso, rispetto personale, umanità.Andiamo avanti, che di cose da fare per la nostra comunità ce ne sono tantissime. Cose da fare con entusiasmo, passione, energia. Quelle che ho sempre messo e sempre metterò nella mia missione pubblica: la scelta più bella che potessi compiere".

