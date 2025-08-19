'Between the Lines': a Vinci un nuovo progetto Erasmus+ sull’autobiografia come strumento educativo

L’Associazione Agrado, punto di riferimento culturale e formativo nel territorio di Vinci e dell’Empolese-Valdelsa, è pronta a dare il via a “Between the Lines – Writing the unwritten stories”, un nuovo progetto di formazione internazionale cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Il progetto coinvolgerà educatori e operatori giovanili provenienti da sette Paesi europei – Italia, Spagna, Portogallo, Lituania, Bulgaria, Romania e Macedonia del Nord – in un percorso intensivo di una settimana (23-31 agosto) di scambio, riflessione e sperimentazione didattica.

Leggere e scrivere la propria storia: un atto educativo

Al centro di Between the Lines c’è l’autobiografia come strumento potente per la conoscenza di sé e come leva educativa per chi lavora con i giovani. Scrivere e condividere la propria storia permette di riconoscere le proprie esperienze, dare significato al vissuto e trasformare la narrazione personale in risorsa per la crescita, l’inclusione e il dialogo.

Attraverso metodologie non formali, pratiche narrative e tecniche autobiografiche, il progetto fornirà ai partecipanti strumenti concreti per valorizzare la narrazione di sé nei contesti educativi, rendendo lo storytelling personale un linguaggio capace di attivare empatia, ascolto e consapevolezza.

Da Vinci all’Europa: Agrado come ponte tra locale e globale

Con sede a Vinci, l’Associazione Agrado lavora da anni per promuovere la creatività, la cittadinanza attiva e l’innovazione educativa. Between the Lines rappresenta una nuova tappa di questo percorso, confermando il ruolo di Agrado come realtà locale con una forte vocazione europea, capace di portare nel territorio esperienze formative di qualità e di costruire legami significativi oltre confine.

“Between the Lines è per noi molto più di un progetto: è un invito a fermarsi, ascoltarsi e rileggersi, per riscoprire il valore delle nostre storie e metterle al servizio dell’educazione e della comunità”, spiegano dall’associazione.

Erasmus+: più che mobilità, trasformazione

Il progetto è realizzato con il sostegno del programma Erasmus+, il principale strumento dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione e la gioventù.

Between the Lines mostra come Erasmus+ non sia solo scambio tra Paesi, ma anche trasformazione profonda di pratiche, sguardi e relazioni tra le persone.

Come seguire il progetto

Tutti gli aggiornamenti sul progetto, i materiali prodotti e le riflessioni dei partecipanti saranno condivisi online attraverso i canali digitali di Associazione Agrado.

Fonte: Ufficio Stampa