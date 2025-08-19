Conferme e novità per l'infermeria dell'Use

foto di archivio

Tre conferme ed una novità nell’infermeria biancorossa che riveste da sempre un ruolo importante nella stagione delle prime squadre e del settore giovanile. La prima conferma è quella del dottor Riccardo Palatresi che coordinerà anche nel prossimo campionato il lavoro di questo settore così delicato e fondamentale per la buona riuscita della stagione. Oltre a lui ecco due fisioterapisti: Nilo Rosselli, una figura che all’interno del mondo biancorosso non ha bisogno di troppe presentazioni vista la sua lunga militanza ed Aurora Caporaso che continuerà a lavorare con professionalità ed impegno come al solito. La novità invece è quella di Enrico Sergi, un’importante aggiunta vista la sua esperienza nel mondo dello sport anche ad alti livelli. Una squadra affiatata e pronta a lavorare con passione e competenza.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

