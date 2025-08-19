Contestò Salvini alla Versiliana: Daspo di 3 anni per un attivista

Un attivista di Ultima Generazione, 64 anni, residente a Lido di Camaiore, è stato raggiunto da un Daspo urbano che gli vieta l’accesso al comune di Pietrasanta per i prossimi tre anni. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Lucca dopo la contestazione avvenuta lo scorso 11 agosto alla Versiliana, durante un incontro con il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

L’uomo aveva prima manifestato sul lungomare con altri attivisti, poi si era introdotto all’interno del parco di viale Morin esponendo una bandiera della Palestina e gridando slogan come “Palestina libera” e “Siete complici del genocidio”, rivolgendosi al Governo. Subito fermato e identificato dagli agenti della Digos, è stato allontanato dall’area.

Il Daspo, notificato nei giorni successivi, mira – secondo quanto riportato nel provvedimento – a prevenire possibili situazioni di allarme e insicurezza durante eventi pubblici e incontri politico-culturali ospitati a Pietrasanta