Controlli dei carabinieri a Pisa: due denunce tra stazione e litorale

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nelle aree considerate più sensibili della città e del litorale. Nella giornata del 18 agosto l’attività di prevenzione ha portato a due distinte denunce, confermando l’attenzione dell’Arma per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il primo episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, da tempo classificata come “zona rossa” per criticità e presenze a rischio. I militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un 32enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, denunciandolo per violazione del divieto di ritorno nel comune di Pisa. L’intervento evidenzia l’efficacia del presidio costante nelle aree urbane più delicate.

Il secondo caso si è verificato sul litorale pisano, in Piazza della Gorgona, dove i Carabinieri della Stazione di Porta a Mare hanno fermato un 55enne trovato in possesso di un martello, una mazza chiodata lunga 40 cm e un coltellino svizzero da 15 cm. Gli oggetti, ritenuti atti a offendere, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I due interventi, sottolinea l’Arma, si inseriscono nell’attività di controllo mirata a garantire sicurezza sia nelle zone urbane ad alta frequentazione che nelle località turistiche particolarmente affollate in estate.

Si ricorda che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità delle persone denunciate saranno valutate nelle sedi giudiziarie competenti.