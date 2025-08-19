Cyberattacchi alle imprese: +88% in Toscana, è il trend peggiore in Italia

Negli ultimi quattro anni, i reati informatici contro le aziende in Toscana sono cresciuti dell’88,3%, il peggior trend a livello nazionale, secondo un’analisi di Confartigianato. La regione precede Veneto (+63,7%), Marche (+56%) e Lazio (+53,2%). In Italia, i cyberreati denunciati sono aumentati del 45,5%, mentre tutti gli illeciti contro le imprese sono cresciuti solo del 10%.

«Dalle multinazionali alle piccole imprese, gli hacker non risparmiano nessuno – sottolinea Marco Granelli, presidente di Confartigianato –. Servono norme di sicurezza digitale efficaci, incentivi per investire nella protezione dei dati e una cultura della cybersicurezza come pilastro dell’innovazione e della crescita».