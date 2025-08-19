"Attento comunista, ti veniamo a spegnere": lettera minatoria a cantautore valdelsano

Edoardo Migliorini ha ricevuto una lettera minatoria con ritagli di giornale. Il cantautore 31enne, di Staggia Senese (Poggibonsi), è noto anche per il proprio impegno politico a sinistra. Nella mattina di domenica 17 agosto ha ricevuto una lettera, non spedita ma recapitata a mano, con scritto "Attento comunista, che prima o poi ti veniamo a spegnere".

"La denuncia contro ignoti è stata fatta, ignoti fino ad oggi, sarebbe bastato controllare se ci sono telecamere. Poi mi vengono a dire che il fascismo è morto. Fiero di essere Antifascista e fiero di ricevere certe minacce" è la risposta di Migliorini.

La FIOM CGIL di Siena ha espresso "la sua più profonda solidarietà" a Migliorini e ha scritto: "Condanniamo con fermezza questi atti di violenza e di odio, che ricordano tristemente i metodi del fascismo. Il fascismo non è un'ideologia, ma un crimine contro l'umanità, che ha causato sofferenze e morti indicibili nella storia del nostro Paese. La FIOM di Siena ritiene che gruppi di estrema destra che promuovono la violenza e l'odio debbano essere sciolti, poiché rappresentano una minaccia alla democrazia e alla convivenza civile. La nostra organizzazione si dichiara ostinatamente antifascista e continuerà a lottare per la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di autoritarismo e di violenza".