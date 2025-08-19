Esauriti i biglietti per 'S.o.s. Palestina!' a Firenze

Sono già esauriti i biglietti per “S.o.s. Palestina!”, il concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a favore di Medici senza frontiere e delle loro attività in Palestina. L’evento si terrà il 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze e vedrà sul palco, oltre a Pelù con Antonio Aiazzi, anche Gianni Maroccolo e i Bandidos, Afterhours, Bandabardò, Emma Nolde, Fast Animals and Slow Kids, Ginevra di Marco e Tre Allegri Ragazzi Morti, con altri nomi in arrivo. Pelù ha spiegato che l’iniziativa nasce dalla necessità di dare un aiuto concreto alla popolazione civile palestinese, denunciando le violenze in corso e ribadendo l’urgenza di interventi umanitari.

