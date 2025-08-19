Fantozzi a Firenze: in città si corre la Coppa Cobram

Firenze si appresta a fare un salto nel mondo di Fantozzi. Domenica 31 agosto si terrà la Coppa Cobram, la famosa corsa ciclistica vista in "Fantozzi Contro Tutti" del 1980, celebre film di Paolo Villaggio diretto da Neri Parenti.

Si partecipa con bici storiche e abbigliamento fantozzianto. Il percorso, ripetuto tre volte, è di circa dieci chilometri lungo il centro di Firenze: partenza da piazzale Michelangelo, poi piazza Ferrucci, si prosegue lungo l'Arno, in seguito si giunge verso Porta Romana e la salita di via Macchiavelli.

I richiami al film saranno tanti: dalla Bomba alla Trattoria il Curvone, poi omaggi alla tempesta e al gran premio della montagna, ai tifosi mossi a compassione, fino al mitico rifornimento, con tanto di ospiti 'dell'alta aristocrazia borghese', ed anche la Contessa Serbelloni Vien dal Mare, il tutto in uno stile vintage e goliardico.

Ospite d'eccezione dell'edizione 2025 sarà il 'Signor Giancarlo della Ruota della Fortuna'. Per ulteriori info c'è il sito ufficiale.