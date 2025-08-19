Incendi vicino ai binari: stop ai treni a Prato e Grosseto

Cronaca Toscana
Due incendi di vegetazione in Toscana hanno provocato nel pomeriggio la sospensione della circolazione ferroviaria. A Prato, dalle 15.45, il traffico dei treni è stato interrotto tra Castello e Prato sulla linea Firenze–Prato: sul posto vigili del fuoco, Polizia e personale Rfi per domare le fiamme che hanno bruciato circa 2.500 metri quadri di canneto.

Un secondo rogo, scoppiato intorno alle 17 tra Grosseto e Alberese sulla linea Roma–Ventimiglia, ha bloccato anche lì i convogli. È il secondo episodio simile registrato nello stesso tratto in pochi giorni. In entrambi i casi si sono verificati ritardi, cancellazioni e variazioni dei treni.

