Investita mentre è in bici: muore 57enne a Massa

Una donna di 57 anni è morta in un incidente a Massa. Era in sella alla sua bicicletta quando un'auto l'avrebbe investita in via Massa Avenza verso le 21 di lunedì 18 agosto.

La donna è parsa fin da subito molto grave, è stata portata in codice rosso in ospedale all'Apuane di Massa. Nella notte la situazione si sarebbe complicata ed è arrivata la tragica notizia del decesso.

Sul posto in via Massa Avenza l’automedica di Massa, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e i carabinieri. Si indaga per ricostruire la dinamica. La vittima era di origini ecuadoriane ma viveva in Lombardia.