Partono i lavori al parcheggio di piazza Gramsci a Cascina

Partiranno giovedì 21 agosto i lavori di messa in sicurezza del parcheggio di Piazza Gramsci a Cascina. Nel pomeriggio, appena la piazza sarà liberata dai banchi del mercato settimanale, il cantiere entrerà in funzione. L’intervento prevede il ripristino delle lastre in pietra ormai sollevate o danneggiate, che negli ultimi tempi hanno creato dislivelli pericolosi per pedoni e automobilisti. Dove non sarà possibile recuperare le pietre, il sottofondo verrà sistemato con materiale adatto e rispettoso del contesto urbano per garantire sicurezza e continuità visiva. Si tratta di un primo intervento che anticipa la riqualificazione completa della piazza attualmente in fase di progettazione. Un secondo passaggio dovrà poi essere fatto con la Soprintendenza per l’approvazione definitiva. “Con questo intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Masi – restituiamo ai cittadini un parcheggio più sicuro e ordinato, eliminando una situazione di pericolo. Abbiamo organizzato i lavori in modo da ridurre al minimo i disagi, sia per chi parcheggia che per gli operatori del mercato. La sicurezza e il decoro degli spazi pubblici sono al centro del nostro impegno quotidiano. Ringraziamo i cittadini e gli operatori del mercato per la collaborazione e la pazienza durante il periodo dei lavori, certi che questo intervento porterà benefici concreti e duraturi a tutta la comunità”.

Nelle settimane in cui la piazza sarà interessata dai lavori, i banchi saranno ricollocati nelle altre zone mercatali secondo un accordo preso con le associazioni di categoria. “L’intervento che andremo a fare sulla piazza Gramsci fa seguito a sollecitazioni che abbiamo avuto nel corso del tempo anche dagli operatori che lavorano su quella piazza in occasione del mercato settimanale del giovedì – aggiunge Bice Del Giudice, assessora al commercio –. Non è ovviamente un intervento di sistemazione definitiva, ma è un intervento che consentirà agli operatori di lavorare meglio e agli utenti di muoversi tra i banchi in sicurezza. Ringraziamo le associazioni di categoria che con estrema solerzia hanno accolto il nostro invito al tavolo di concertazione funzionale a trovare la migliore soluzione per le settimane di lavori che interesseranno la piazza”.

Grazie a questo accordo, è stata prevista la ricollocazione dei non alimentaristi, che saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria il posto tra Viale Comaschi e il Corso Matteotti, mentre gli alimentaristi saranno spostati sulla piazza Santi Innocenzo e Fiorentino in base al plateatico che è stato definito dagli uffici per l’occasione.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

