Arrestato per sequestro e aggressione il ventenne delle passeggiate 'anti-spaccio'

Leonardo Pistoia, ventunenne noto per le camminate contro lo spaccio a Torre del Lago (Viareggio), è stato arrestato dai carabinieri.

Pistoia nelle ultime settimane aveva denunciato di esser stato accoltellato da un pusher ma, stando a quanto ricostruito dai militari, avrebbe aggredito un amico tenendolo contro la sua volontà. Dalle testimonianze risulterebbe che la coltellata del pusher non sarebbe tale e che quindi il ragazzo non sarebbe una vittima.

L'arresto è avvenuto a Porcari, in provincia di Lucca, le accuse sono di sequestro di persona e aggressione. L'indagine però resta aperta.