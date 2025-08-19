Mostra i genitali sulle mura a Lucca, arrestato anziano

Ha mostrato i genitali a una persona che faceva jogging sulle mura a Lucca. Un 77enne, già noto per fatti simili, è stato arrestato dalla polizia.

Gli agenti sono entrati in azione alle 18 di domenica 17 agosto. Una persona stava correndo sulle mura in prossimità del villaggio del fanciullo, quando un anziano si sarebbe avvicinato e, con le mani in tasca, si sarebbe tastato le parti intime e avrebbe detto "Se non ci fossero persone e fossimo al chiuso avrei fatto delle cose su di te".

Subito dopo il 77enne si sarebbe abbassato i pantaloni e avrebbe mostrato i genitali. Poi, una volta capito che era stato chiamato il 112, è fuggito verso il centro ma la polizia lo ha fermato e arrestato.