Oltre 6mila persone al concerto di Lucio Corsi a Follonica

Oltre 6.000 persone hanno partecipato ieri sera al parco centrale di Follonica per il concerto di Lucio Corsi, evento conclusivo del Follonica Summer Nights e record assoluto di presenze.

Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini hanno ringraziato polizia municipale, forze dell’ordine, personale comunale, sanitario e volontari per aver garantito sicurezza e accoglienza: "È stato un grande abbraccio collettivo attorno alla musica e alla cultura – hanno dichiarato – e rappresenta la base per eventi futuri sempre più prestigiosi".