Palio di Siena, 113 gli interventi fatti dal 118 per le due Carriere

Sono stati 113 gli interventi effettuati dal 118 per i due Palii di Siena in questo 2025: 57 a luglio e 56 ad agosto. Nella giornata del 3 luglio sono state soccorse 18 persone e nella giornata del 16 agosto ne sono state soccorse 26.

Ad agosto, in occasione della Prova Generale, sono stati effettuati 13 soccorsi con un solo invio in Pronto Soccorso. Nel giorno del Palio gli interventi sono stati 26 e solamente 5 hanno avuto necessità del supporto del Pronto Soccorso.

I pazienti seguono percorsi di trattamento ben definiti che permettono di mantenere le postazioni sempre al massimo dell’operatività, evitandone il sovraccarico e garantendo l’appropriatezza di trattamento per ciascun caso.

L’implementazione tecnologica, la disponibilità di elettromedicali e le capacità professionali dei team del soccorso che nel corso degli anni si sono sviluppate nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, permettono di effettuare delle valutazioni e dei trattamenti in loco, nell’interesse dei pazienti, ma anche del Pronto Soccorso di riferimento, che altrimenti verrebbe sovraccaricato e messo in sofferenza.

«L’organizzazione del Servizio Sanitario in Piazza del Campo non è banale perché deve coniugare un’elevata prestazione nel soccorso nel rispetto dei tempi e delle liturgie della Festa, - afferma il direttore della Centrale 118 Siena-Grosseto Stefano Dami. - Lo schema delle modalità di soccorso cambia continuamente nei vari momenti e questo gruppo di soccorritori riesce a coordinarsi in maniera silenziosa e sinergica secondo schemi predefiniti, condivisi e ampiamente testati. Ringrazio tutte le donne e tutti gli uomini che hanno permesso tutto ciò e in particolar modo il direttore del servizio di Elisoccorso Stefano Barbadori».

Per i due Palii, sono stati coinvolti medici e infermieri del 118, operatori tecnici di Esculapio, volontari della Misericordia di Siena, volontari della Pubblica Assistenza di Siena, volontari della Croce Rossa di Siena, volontari dell’Associazione CB Il Palio e personale afferente al Coordinamento Regionale Maxiemergenze di Pistoia/Empoli.

Fonte: Ausl Toscana Sud Est

