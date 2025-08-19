Pensionato solo e malato chiama i carabinieri, salvato

Un pensionato di 65 anni, residente a Talla, in provincia di Arezzo, è stato soccorso dai carabinieri e dai volontari della Misericordia dopo aver chiesto aiuto in preda alla debilitazione fisica e all’impossibilità di provvedere a se stesso. L’uomo, vedovo e con l’unico figlio residente all’estero, viveva in condizioni di isolamento e senza mezzi di sostentamento.

In stato di forte debolezza e timore per la propria salute, ha contattato il comandante della stazione dei carabinieri di Talla, maresciallo Nizard Bensellam, che ha immediatamente attivato i volontari della Misericordia. Il 65enne è stato assistito sul posto, ricevendo cure sanitarie di prima necessità e generi alimentari.

L’intervento ha consentito di stabilizzare le sue condizioni e di avviare le procedure per inserirlo in un programma di assistenza continuativa, volto a prevenire ulteriori situazioni di abbandono e marginalità sociale.