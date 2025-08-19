Premio Pozzale, i 18 libri diventano una 'bibliografia per l'estate'

Una bibliografia che potrà accompagnare le giornate calde di questa estate guardando ai giovani. In queste settimane sul sito internet del ‘Premio letterario Pozzale-Luigi Russo, settantaduesima edizione e sul profilo social Facebook sono state pubblicate alcune recensioni e gli abstract dei libri in gara, a cura del Comitato Organizzatore del Premio.

Una bella e ricca bibliografia per conoscere più da vicino le autrici e gli autori di questa edizione. Perché la cultura è vita e preparazione al futuro e questa è una opportunità.

Suggerimenti utili di letture sotto l’ombrellone, nello spirito della bibliodiversità, dalla narrativa ai saggi, passando per le graphic novel, seduti in un bel parco oppure in montagna nel silenzio di un rifugio. Scorrendo le recensioni come anche gli abstract si entra nella storia del volume e si capisce di più la firma di quel libro.

Per questo seguire tutti gli aggiornamenti letterari sul sito e social del ‘Premio’ arricchirà l’estate di ognuno: Empoli è una città che legge. Sempre.

La Giuria di fresca nomina si riunirà a fine estate per decidere i tre titoli vincitori dell'edizione che saranno premiati a dicembre nella Sala Maggiore della biblioteca comunale 'Renato Fucini' di via Cavour.

Negli ultimi anni la cerimonia di premiazione è stata organizzata a fine anno per consentire ai circoli di lettura, alle scuole e a tutti i cittadini di avvicinarsi per conoscere meglio le opere vincitrici, anche attraverso incontri e iniziative che verranno organizzati con gli autori, promossi in collaborazione con il Comitato Organizzatore del Premio, anch’esso rinnovato, insieme alla biblioteca comunale Renato Fucini, con il supporto degli stessi, delle scuole superiori e delle librerie cittadine NessunDove, Rinascita e La San Paolo Libri&Persone.

In questa edizione ci sarà la ‘prima’ volta della nuova menzione ‘Premio Vera Viti‘: tra le fondatrici del Premio, per due volte insignite del Sant'Andrea d'Oro, la massima onorificenza cittadina che per Empoli ha dato tanto.

Il Premio sarà destinato a riconoscere attività di studiosi e intellettuali che si occupano di produzioni culturali non strettamente letterarie come del premio Pozzale.

LA DICHIARAZIONE

“La lettura come occasione di conoscenza, la conoscenza come un grande viaggio verso l'altro, l'ignoto, la ricchezza della diversità: questo ci offre la selezione di opere in concorso per il Premio Pozzale 2025 – commenta la presidente del Comitato Organizzatore del Premio, Francesca Cecchi - Se la scrittura di qualità e la pluralità delle voci ne sono il denominatore comune, il raffinato mosaico di letture proposte ci consente di scegliere tra saggi, testimonianze e romanzi, e ci permette di partire per un viaggio nella storia, nella memoria o nell'immaginazione. L'invito è quindi a prendere il largo a bordo di uno o più libri proposti dalla giuria, alla scoperta di nuovi sguardi sul mondo”,

LA GIURIA - Fanno parte della nuova giuria Viola Ardone, Marino Biondi, Ilaria Gaspari, Carlo Greppi, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo, Giorgio Van Straten, Gaia Tortora. Alla giuria partecipa di diritto Francesca Cecchi, presidente del Comitato Organizzatore.

I 18 LIBRI SCELTI - Ecco la selezione dei libri, con una breve sinossi.

Ascanio Celestini – Poveri cristi (Einaudi, 2025): Narra di un presepe contemporaneo in periferia romana. Il libro intreccia le vite di emarginati, evidenziando la solidarietà e la resilienza. Celestini racconta la lotta di classe attraverso personaggi che, nonostante le sofferenze, mantengono la capacità di non cedere al male.

Francesco Caringella – L’attesa dell’alba (Mondadori, 2025): Il libro narra la vicenda di Filippo Santini, un avvocato penalista che, di fronte alla richiesta di un cliente di aiuto per morire, si confronta con la profonda questione se la vita sia un diritto o un dovere.

Maria Rosa Cutrufelli – Il cuore affamato delle ragazze (Mondadori, 2025): Il libro racconta l'amicizia tra Etta e Tessie a New York nel 1910, sullo sfondo delle lotte operaie femminili e dell'incendio della fabbrica Triangle, evidenziando la nascita del movimento delle donne per giustizia e diritti.

Duccio Demetrio – La natura è un racconto interiore (Mimesis, 2024): Un libro che invita a riscoprire la "letteratura green", insegnando a narrare la natura attraverso diari e autobiografie, per approfondire il legame introspettivo con la terra.

Enrico Fink – Patrilineare. Una storia di fantasmi (Lindau, 2025): Il romanzo segue Elias, un giovane musicista, che dopo la morte della nonna si confronta con un'ombra e riscopre le sue radici ebraiche, intrecciando la sua storia con quella della sua famiglia e gli eventi della deportazione ad Auschwitz.

Vera Gheno – Grammamanti (Einaudi, 2024): Un saggio che propone un approccio amorevole e non rigido alla lingua italiana, accettandone l'evoluzione e il cambiamento in base all'uso dei parlanti, in contrapposizione al "grammarnazi".

Janek Gorczyca – Storia di mia vita (Sellerio Editore Palermo, 2024): Un'autobiografia cruda e autentica di Janek, un uomo senza fissa dimora a Roma, che racconta la sua vita fatta di stenti ma anche di speranza, amicizia e amore, con una prospettiva unica sulla resilienza umana.

Giulia Lombezzi – L’estate che ho ucciso mio nonno (Bollati Boringhieri, 2025): Un romanzo che esplora le dinamiche familiari disfunzionali attraverso gli occhi di Alice, che si scontra con il nonno autoritario, portandola a confrontarsi con i segreti del passato e la possibilità di emulare il "mostro" che combatte.

Rosa Matteucci – Cartagloria (Adelphi, 2025): Un romanzo che mescola comico e tragico, seguendo il percorso della protagonista dalla sua infanzia e la perdita del padre, in un viaggio interiore e fisico che la porta alla ricerca di un "Trascendente" smarrito e all'accettazione della propria "croce".

Marzio Mian – Volga Blues (Gramma Feltrinelli, 2024): Un viaggio di seimila chilometri lungo il Volga, alla scoperta dell'anima della Russia e delle radici storiche, politiche e culturali del paese, dalla fede ortodossa all'impero zarista e sovietico, fino al progetto neo-imperiale di Putin.

Roberta Mori – Svegliarsi adulti (Einaudi, 2025): Il libro indaga la figura di Sandro Delmastro, amico di Primo Levi, capo partigiano e alpinista, cercando di svelare la persona reale dietro il personaggio letterario del racconto Ferro nel Sistema periodico.

Ciriaco Offeddu - Istella Mea (Giunti Editore, 2025): Il romanzo è una storia di amore e perdita ambientata tra la Sardegna degli anni '60 e l'Argentina, dove la protagonista Rechella affronta la figura oscura della nonna Jaja. Offeddu è un ex manager internazionale e regista.

Angelo Panebianco - Principati e Repubbliche (Il Mulino, 2024): Analizza le forme di governo nella storia, esplorando il legame tra le azioni delle persone comuni e l'evoluzione dei sistemi politici. Il libro copre stati arcaici, imperi, repubbliche e democrazie contemporanee. Panebianco è professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna e editorialista

Elisabetta Rasy - Perduto è questo mare (Rizzoli, 2025): Questo romanzo narra un'intensa storia di affetti filiali e amicizia, ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta. Il racconto segue la crescita di una ragazza e il suo difficile rapporto con un padre assente, esplorando la sua formazione in un'Italia poco accogliente per le donne non conformi. L'autrice è anche giornalista e studiosa di narrativa ottocentesca. Il libro è stato finalista al Premio Strega 2025.

Stefano Tamiazzo - L’ergastolo di Santo Stefano (Ultima Spiaggia, 2024): Questa graphic novel racconta i 170 anni di storia del carcere di Santo Stefano, costruito sul modello panottico. L'opera esplora l'isolamento dei detenuti, dai criminali ai padri del Risorgimento e della Costituzione, attraverso le epoche del Regno delle Due Sicilie, del Regno d'Italia e della Repubblica. Tamiazzo è un disegnatore di fumetti con pubblicazioni internazionali.

Simone Torino - Macaco (Einaudi, 2025): Questo romanzo presenta la vita di un uomo solitario in Valle d'Aosta, che lavora la terra con due amici. La narrazione descrive un'epica contadina cruda e potente, focalizzandosi sulla vicinanza tra i personaggi e il loro modo di affrontare la vita con poche parole ma gesti significativi. Simone Torino ha vinto il Premio Italo Calvino 2024 con questo libro.

Nicoletta Verna - I giorni di vetro (Einaudi, 2024): Narra la vita di Redenta, nata il giorno del delitto Matteotti, che attraversa il fascismo e la guerra con resilienza e speranza. Il romanzo, ambientato in un'epoca di violenza, è un racconto della fragilità e della fiducia umana. Verna ha pubblicato anche "Il valore affettivo".

Luigi Zoja - Narrare l’Italia (Bollati Boringhieri, 2024): Questo saggio traccia la storia dell'Italia dal Medioevo al Novecento, analizzando l'identità nazionale attraverso storia, arte, letteratura e psicoanalisi. Il testo esplora la parabola del Paese dal suo apice rinascimentale al declino, e la persistenza di una narrazione nostalgica e retorica del passato. Luigi Zoja è uno psicoanalista di fama internazionale, già presidente della IAAP.

Tutte le informazioni sono reperibili al link https://www.premiopozzale.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa