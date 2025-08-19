Scuola, in Toscana si torna in classe il 15 settembre 2025. Ecco il calendario

Il nuovo anno scolastico in Toscana prenderà il via lunedì 15 settembre 2025 e terminerà il 10 giugno 2026. La le date sono in linea con gran parte del Paese, e con tutte le Regioni centrali che inizieranno lo stesso giorno, ma una chiusura posticipata di alcuni giorni.

Il calendario in Toscana e nel Centro Italia

Toscana : 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026

Emilia-Romagna : 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

Umbria : 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

Marche : 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

Lazio : 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026

Abruzzo : 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

Molise: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

Le date di inizio in tutta Italia

Il calendario scolastico 2025/26 non sarà uniforme. Le prime a riaprire saranno le scuole della Provincia autonoma di Bolzano già l’8 settembre, mentre le ultime saranno quelle di Calabria e Puglia, che torneranno in classe solo il 16 settembre.

Ecco il quadro completo:

8 settembre 2025 → Provincia Autonoma di Bolzano

10 settembre 2025 → Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto

11 settembre 2025 → Friuli Venezia Giulia

12 settembre 2025 → Lombardia

15 settembre 2025 → Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

16 settembre 2025 → Calabria, Puglia

Le festività nazionali

Come ogni anno, le scuole resteranno chiuse nei giorni festivi stabiliti a livello nazionale, oltre che nelle ricorrenze locali (come il Santo Patrono). Nel dettaglio:

1° novembre 2025 – Tutti i Santi

8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione

25 e 26 dicembre 2025 – Natale e Santo Stefano

1° gennaio 2026 – Capodanno

6 gennaio 2026 – Epifania

13 aprile 2026 – Lunedì dell’Angelo

25 aprile 2026 – Anniversario della Liberazione

1° maggio 2026 – Festa del Lavoro

2 giugno 2026 – Festa della Repubblica

Notizie correlate