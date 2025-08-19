Scuola, in Toscana si torna in classe il 15 settembre 2025. Ecco il calendario

(foto gonews.it)

Il nuovo anno scolastico in Toscana prenderà il via lunedì 15 settembre 2025 e terminerà il 10 giugno 2026. La le date sono in linea con gran parte del Paese, e con tutte le Regioni centrali che inizieranno lo stesso giorno, ma una chiusura posticipata di alcuni giorni.

Il calendario in Toscana e nel Centro Italia

  • Toscana: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026

  • Emilia-Romagna: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

  • Umbria: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

  • Marche: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026

  • Lazio: 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026

  • Abruzzo: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

  • Molise: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026

Le date di inizio in tutta Italia

Il calendario scolastico 2025/26 non sarà uniforme. Le prime a riaprire saranno le scuole della Provincia autonoma di Bolzano già l’8 settembre, mentre le ultime saranno quelle di Calabria e Puglia, che torneranno in classe solo il 16 settembre.
Ecco il quadro completo:

  • 8 settembre 2025 → Provincia Autonoma di Bolzano

  • 10 settembre 2025 → Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto

  • 11 settembre 2025 → Friuli Venezia Giulia

  • 12 settembre 2025 → Lombardia

  • 15 settembre 2025 → Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

  • 16 settembre 2025 → Calabria, Puglia

Le festività nazionali

Come ogni anno, le scuole resteranno chiuse nei giorni festivi stabiliti a livello nazionale, oltre che nelle ricorrenze locali (come il Santo Patrono). Nel dettaglio:

  • 1° novembre 2025 – Tutti i Santi

  • 8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione

  • 25 e 26 dicembre 2025 – Natale e Santo Stefano

  • 1° gennaio 2026 – Capodanno

  • 6 gennaio 2026 – Epifania

  • 13 aprile 2026 – Lunedì dell’Angelo

  • 25 aprile 2026 – Anniversario della Liberazione

  • 1° maggio 2026 – Festa del Lavoro

  • 2 giugno 2026 – Festa della Repubblica

