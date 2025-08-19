Scuola, in Toscana si torna in classe il 15 settembre 2025. Ecco il calendario

Il nuovo anno scolastico in Toscana prenderà il via lunedì 15 settembre 2025 e terminerà il 10 giugno 2026. La le date sono in linea con gran parte del Paese, e con tutte le Regioni centrali che inizieranno lo stesso giorno, ma una chiusura posticipata di alcuni giorni.
Il calendario in Toscana e nel Centro Italia
-
Toscana: 15 settembre 2025 – 10 giugno 2026
-
Emilia-Romagna: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026
-
Umbria: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026
-
Marche: 15 settembre 2025 – 6 giugno 2026
-
Lazio: 15 settembre 2025 – 8 giugno 2026
-
Abruzzo: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026
-
Molise: 15 settembre 2025 – 9 giugno 2026
Le date di inizio in tutta Italia
Il calendario scolastico 2025/26 non sarà uniforme. Le prime a riaprire saranno le scuole della Provincia autonoma di Bolzano già l’8 settembre, mentre le ultime saranno quelle di Calabria e Puglia, che torneranno in classe solo il 16 settembre.
Ecco il quadro completo:
-
8 settembre 2025 → Provincia Autonoma di Bolzano
-
10 settembre 2025 → Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto
-
11 settembre 2025 → Friuli Venezia Giulia
-
12 settembre 2025 → Lombardia
-
15 settembre 2025 → Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria
-
16 settembre 2025 → Calabria, Puglia
Le festività nazionali
Come ogni anno, le scuole resteranno chiuse nei giorni festivi stabiliti a livello nazionale, oltre che nelle ricorrenze locali (come il Santo Patrono). Nel dettaglio:
-
1° novembre 2025 – Tutti i Santi
-
8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione
-
25 e 26 dicembre 2025 – Natale e Santo Stefano
-
1° gennaio 2026 – Capodanno
-
6 gennaio 2026 – Epifania
-
13 aprile 2026 – Lunedì dell’Angelo
-
25 aprile 2026 – Anniversario della Liberazione
-
1° maggio 2026 – Festa del Lavoro
-
2 giugno 2026 – Festa della Repubblica
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro