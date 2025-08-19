Stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali di Barberino Tavarnelle

Anche Barberino Tavarnelle aderisce al boicottaggio economico contro Israele, seguendo l’esempio di Sesto Fiorentino. Nelle farmacie comunali gestite da Farmapesa – a San Donato in Poggio, Sambuca e in via Pisana – non saranno più venduti prodotti israeliani.
“Colpire le tasche delle imprese che traggono profitto dal rapporto con Israele è l’unico mezzo per esercitare pressione”, ha dichiarato l’assessora alla Pace Anna Grassi. Il sindaco David Baroncelli, referente della Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese, ha aggiunto: “La spesa critica è uno strumento per colpire l’economia israeliana e costringere Netanyahu ad ascoltare”.
