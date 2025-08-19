Terzo nubifragio in tre giorni ad Arezzo, città ancora sott’acqua

Un nuovo violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio su Arezzo, il terzo in soli tre giorni. Ancora una volta la pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi alla viabilità: invasi i sottopassi del Baldaccio e di via Fratelli Lebole, mentre via Arno è stata chiusa per motivi di sicurezza. Un vero e proprio fiume d’acqua ha attraversato corso Italia, con numerose segnalazioni da parte degli automobilisti.

Protezione civile, vigili del fuoco e volontari de La Racchetta sono intervenuti nelle zone più colpite, in particolare tra via Mecenate, via Pasqui e piazza Andromeda. I sopralluoghi sono iniziati dopo le 17 e sono proseguiti con l’arrivo di un nuovo fronte temporalesco poco dopo le 18.

“Alcune aree di Arezzo sono sotto pressione per precipitazioni intensissime in poco tempo – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti –. I sottopassi e le zone delicate sono costantemente monitorati”. Allagamenti si registrano anche in comuni limitrofi. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti.

