Terzo nubifragio in tre giorni ad Arezzo, città ancora sott’acqua

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile
Maltempo in Toscana

Un nuovo violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio su Arezzo, il terzo in soli tre giorni. Ancora una volta la pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi alla viabilità: invasi i sottopassi del Baldaccio e di via Fratelli Lebole, mentre via Arno è stata chiusa per motivi di sicurezza. Un vero e proprio fiume d’acqua ha attraversato corso Italia, con numerose segnalazioni da parte degli automobilisti.

Protezione civile, vigili del fuoco e volontari de La Racchetta sono intervenuti nelle zone più colpite, in particolare tra via Mecenate, via Pasqui e piazza Andromeda. I sopralluoghi sono iniziati dopo le 17 e sono proseguiti con l’arrivo di un nuovo fronte temporalesco poco dopo le 18.

“Alcune aree di Arezzo sono sotto pressione per precipitazioni intensissime in poco tempo – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti –. I sottopassi e le zone delicate sono costantemente monitorati”. Allagamenti si registrano anche in comuni limitrofi. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, soprattutto negli spostamenti.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
17 Agosto 2025

Violento temporale su Arezzo, soccorsi automobilisti nei sottopassi

Un violento temporale ha colpito la città intorno alle 19 di oggi, provocando allagamenti e il blocco di diversi sottopassi. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi punti della [...]

Poppi
Cronaca
15 Agosto 2025

Cervo entra spaccando il tetto in un locale, liberato e salvato dai forestali

Un cervo adulto è stato salvato nella mattina di Ferragosto a Camaldoli, nel comune di Poppi (Arezzo), dopo essere rimasto bloccato in un locale vicino a un ristorante. L'animale era [...]

Arezzo
Cronaca
15 Agosto 2025

Crudele lancio di gatti dall'auto nell'aretino, due giovani si fermano a prestare soccorso

Durante la giornata di Ferragosto, si è verificato un crudele atto di maltrattamento di animali tra Marciano della Chiana e Cesa, in provincia di Arezzo. Due giovani, a bordo della [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina