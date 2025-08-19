Tir travolge auto sull'Aurelia e sfonda un edificio, un morto sull’Aurelia

Grave incidente stradale questa mattina al km 134 della statale Aurelia, nel tratto compreso fra Capalbio e Ansedonia. Un tir, dopo aver urtato un’automobile, è finito fuori controllo e ha sfondato la parete di un caseificio, provocando il crollo parziale del tetto.

Nell’impatto è morto il conducente dell’auto, una donna di 59 anni di Roma, unica occupante del veicolo. L’autista del tir, 58 anni, originario della Romania, è rimasto ferito ed è ricoverato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto: non sarebbe in pericolo di vita ma è sottoposto agli accertamenti della Polizia Stradale. Risulta ferito in modo lieve anche un uomo che si trovava all’interno del caseificio, trasportato in codice verde all’ospedale di Orbetello. Altre tre persone presenti nell’edificio sono riuscite a mettersi in salvo in tempo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine. L’elisoccorso Pegaso era stato allertato ma è poi rientrato senza intervenire. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura, alla rimozione del mezzo pesante e all’estrazione della salma.

Le cause dell’incidente e la dinamica dell’impatto tra tir e auto sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e dei carabinieri. La statale Aurelia è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per consentire soccorsi e rilievi.

Notizie correlate