Torna il Beat Festival e a Empoli cambia la viabilità

Front Office Empoli
Tutto pronto per l'edizione 2025 di Beat Festival, in programma a Empoli dal 28 agosto al 7 settembre al parco di Serravalle. Undici serate consecutive con i grandi nomi della musica italiana come Fabri Fibra, Capo Plaza, Luchè, Ketama126, Naska, Willie Peyote e Folkstone. Oltre ai concerti, il festival offrirà spazi musicali gratuiti, un’ampia area street food con 30 food truck e una sezione dedicata ai birrifici artigianali. Non mancheranno il mercato handmade e vintage, zone relax e momenti di socialità con Genzone (questo è il link all’evento sul sito internet del Comune di Empoli https://tinyurl.com/292pf956)

Pertanto per poter consentire la sosta ai mezzi necessari all’attività di allestimento e disallestimento della manifestazione, dalle 8 del giorno 20 agosto 2025 fino alle 24 del giorno 9 settembre 2025, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee riguardanti la sosta in via delle Olimpiadi, nel parcheggio del parco di Serravalle e in via del Fornello di seguito nel dettaglio.

VIA DELLE OLIMPIADI - Attraversamento pedonale in corrispondenza dell’intersezione con via Falcone e Borsellino (n.5 stalli prima dell’attraversamento e n.10 stalli dopo l’attraversamento), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell’attività.

Nel tratto compreso tra l‘attraversamento pedonale in corrispondenza dell’intersezione con via Ticino e n.2 stalli auto in corrispondenza della strada sterrata che passa per il parco di Serravalle e arriva al parcheggio del parco, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell’attività.

PARCHEGGIO DEL PARCO SERRAVALLE - Tratto in corrispondenza della strada sterrata che passa per il parco di Serravalle e arriva in via delle Olimpiadi per un’area equivalente a n.2 stalli auto, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell’attività.

VIA DEL FORNELLO - Area sterrata in corrispondenza del civico n.5 lato sud, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli di emergenza.

La mancata osservanza degli obblighi e divieti disposti nell’ordinanza 333 del 18 agosto 2025 sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

