Colpito da un sasso all'occhio mentre porta fuori il cane

Un uomo di circa ottanta anni di Viareggio rischia di perdere la vista dopo esser rimasto ferito. Domenica 17 agosto alle 21 stava portando fuori il cane all'inizio del viale dei Tigli, in pineta di Levante.

L'uomo è stato colpito senza motivo da un sasso, scagliato da una persona di origini straniere. L'anziano è stato preso alla sprovvista dallo straniero, che gli ha lanciato contro il sasso. Sono intervenuti i sanitari, l'uomo adesso rischia la cecità dall'occhio.

