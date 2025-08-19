Colpito da un sasso all'occhio mentre porta fuori il cane

Un uomo di circa ottanta anni di Viareggio rischia di perdere la vista dopo esser rimasto ferito. Domenica 17 agosto alle 21 stava portando fuori il cane all'inizio del viale dei Tigli, in pineta di Levante.
L'uomo è stato colpito senza motivo da un sasso, scagliato da una persona di origini straniere. L'anziano è stato preso alla sprovvista dallo straniero, che gli ha lanciato contro il sasso. Sono intervenuti i sanitari, l'uomo adesso rischia la cecità dall'occhio.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Viareggio
Viareggio
Cronaca
14 Agosto 2025
I Carabinieri di Viareggio, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lucca, hanno denunciato il titolare di un’azienda florovivaistica per sfruttamento lavorativo e impiego di lavoratori irregolari. Durante il [...]
Viareggio
Cronaca
14 Agosto 2025
Una donna di 65 anni è stata trovata morta questa mattina in un parco di Viareggio, in via Comparini. Secondo i primi accertamenti, la causa del decesso sarebbe naturale. La [...]
Viareggio
Cronaca
10 Agosto 2025
Resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questo pomeriggio nella pineta di Levante a Torre del Lago, a Viareggio. A fare la macabra scoperta sarebbe [...]
<< Indietro