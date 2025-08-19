Viola il divieto di avvicinamento: arrestato grazie al braccialetto elettronico

Nella notte i Carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno arrestato in flagranza di reato un uomo sulla cinquantina, originario dell’Est Europa e residente in zona, già sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’uomo era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e di allontanamento dalla casa familiare, disposto dall’Autorità giudiziaria di Livorno per presunte condotte persecutorie nei confronti dell’ex compagna. Nonostante la misura, avrebbe violato le prescrizioni, facendo scattare l’allarme del dispositivo elettronico presso la Centrale Operativa.

Una pattuglia già impegnata in attività di polizia giudiziaria è così intervenuta rapidamente sul posto, sorprendendo l’indagato. Dopo un tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato.

Terminate le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato ricondotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

Si ricorda che, nel rispetto dei diritti della persona, l’uomo deve considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva e irrevocabile.