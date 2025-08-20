Attivato il Centro Operativo Comunale di Empoli per allerta meteo arancione

Cronaca Empolese Valdelsa
Maltempo in Toscana

Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità emanato dal Centro Funzionale della Regione Toscana, allerta meteo codice arancione per i rischi idrogeologico-idraulico reticolo reticolo minore e temporali forti valido dalle 18 di oggi (mercoledì 20 agosto 2025fino alle 2 di domani giovedì 21 agosto 2025, che interesserà il territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4), con ordinanza 337 del 20 agosto 2025, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile.

Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 335 6685863.

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

