Bandiera palestinese al Comune di Scandicci, la sindaca: "Genocidio". Amici di Israele: "Parole gravi"

Politica e Opinioni Scandicci
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Scandicci ha esposto la bandiera palestinese sulla terrazza dell’Auditorium come “segno di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese” e “appello urgente per un cessate il fuoco immediato, per una pace giusta e duratura fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto dei diritti di tutti”, spiega una nota dell’amministrazione.

La sindaca Claudia Sereni ha aggiunto: “È in corso un’azione di distruzione sistematica, che ha assunto i contorni di un vero e proprio genocidio programmato e organizzato. Condanniamo senza ambiguità ogni forma di terrorismo, così come ogni violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Le azioni del governo israeliano guidato da Netanyahu stanno generando nel mondo un nuovo e pericolosissimo clima di odio, che finisce per colpire anche il popolo ebraico. Un nuovo vento di odio da cui prendiamo le distanze”.

Immediata la replica di Kishore Bombaci, presidente dell’Associazione Fiorentina Amici di Israele: “Quando il sindaco parla di ‘genocidio organizzato e programmato’ dice una cosa gravissima, oltre che lontana dal vero. Si vuol implicitamente imputare al Governo il pericoloso consumarsi di fenomeni, talvolta anche violenti, di antisemitismo. E questo non può essere accettato. Si tratta di una semplificazione imbarazzante che allontana la verità e la giustizia. Noi respingiamo al mittente questa tesi assurda che confonde le vittime (gli ebrei) coi carnefici (gli antisemiti)”.

Notizie correlate

Scandicci
Politica e Opinioni
8 Luglio 2025

Regionali, i sindaci Pd della Piana e della Valdisieve sostengono Giani: "Una candidatura autorevole, solida e vincente"

A cento giorni dalle elezioni regionali d'autunno, i 3 sindaci Pd della Piana Claudia Sereni di Scandicci, Emanuele Caporaso di Lastra a Signa e Giampiero Fossi di Signa e i [...]

Toscana
Politica e Opinioni
9 Giugno 2025

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO su cittadinanza e lavoro: Toscana prima in Italia per affluenza

Domenica 8 e lunedì 9 giugno l'Italia vota per il referendum. Anche in Toscana si va alle urne per i cinque quesiti di cui si è dibattuto molto negli ultimi [...]

Scandicci
Economia e Lavoro
28 Maggio 2025

Lavoratrice in bar reintegrata dal giudice, la CGIL: "Licenziamento era illegittimo"

 Finalmente giustizia è stata fatta! Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha emesso la sentenza sulla vicenda della società Aurora di Scandicci e della lavoratrice del bar che era stata licenziata. [...]



Tutte le notizie di Scandicci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina