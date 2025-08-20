Bandiera palestinese al Comune di Scandicci, la sindaca: "Genocidio". Amici di Israele: "Parole gravi"

Il Comune di Scandicci ha esposto la bandiera palestinese sulla terrazza dell’Auditorium come “segno di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese” e “appello urgente per un cessate il fuoco immediato, per una pace giusta e duratura fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto dei diritti di tutti”, spiega una nota dell’amministrazione.

La sindaca Claudia Sereni ha aggiunto: “È in corso un’azione di distruzione sistematica, che ha assunto i contorni di un vero e proprio genocidio programmato e organizzato. Condanniamo senza ambiguità ogni forma di terrorismo, così come ogni violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Le azioni del governo israeliano guidato da Netanyahu stanno generando nel mondo un nuovo e pericolosissimo clima di odio, che finisce per colpire anche il popolo ebraico. Un nuovo vento di odio da cui prendiamo le distanze”.

Immediata la replica di Kishore Bombaci, presidente dell’Associazione Fiorentina Amici di Israele: “Quando il sindaco parla di ‘genocidio organizzato e programmato’ dice una cosa gravissima, oltre che lontana dal vero. Si vuol implicitamente imputare al Governo il pericoloso consumarsi di fenomeni, talvolta anche violenti, di antisemitismo. E questo non può essere accettato. Si tratta di una semplificazione imbarazzante che allontana la verità e la giustizia. Noi respingiamo al mittente questa tesi assurda che confonde le vittime (gli ebrei) coi carnefici (gli antisemiti)”.

