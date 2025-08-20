Borsa di studio 'Nonno Alto' con la Contrada dell'Aquila

La Nobile Contrada dell'Aquila, per volontà della famiglia Pacini e in memoria di Lorenzo Pacini, amato nonno del contradaiolo Tommaso Galardi, bandisce una borsa di studio annuale, a favore di studenti universitari e – eventualmente – della scuola media superiore. Intitolata al “Nonno Alto” – lo pseudonimo di Lorenzo Pacini caro al nipote Tommaso Galardi – la borsa di studio ha lo scopo di premiare giovani Aquilini che si siano distinti per meriti di studio in ambito universitario o, in seconda istanza, nel frequentare la scuola media superiore. Il regolamento e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito web della Contrada: www.contradadellaquila.com .
