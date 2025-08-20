Bosco dei Frati a San Romano, tecnici al lavoro per la 'salute' degli alberi

Sono al lavoro i tecnici incaricati dal Comune di Montopoli per valutare lo stato di salute del patrimonio arboreo presente al Bosco dei Frati, nella frazione di San Romano.

«Durante le ultime assemblee di frazione — commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Paolo Moretti — abbiamo rassicurato i cittadini e le cittadine sull’importanza che questo luogo ha per la nostra amministrazione. Un polmone verde al centro della zona residenziale, un luogo tanto bello quanto delicato e fragile. Sono cominciate le valutazioni da parte degli agronomi. L’inizio di un lavoro che porterà a poter vivere questo luogo in sicurezza».

Il patrimonio arboreo del Bosco dei Frati, a oggi, non risulta essere censito e mancano informazioni riguardo la consistenza, le condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità delle specie arboree presenti. «Trattandosi di alberi vegetanti in luoghi pubblici — si spiega nella determina che affida l’incarico alla ditta — è auspicabile adottare un processo di valutazione e gestione da realizzarsi ai sensi delle normative vigenti (in particolare della norma UNI ISO 31000), con l’obiettivo di ridurre a un livello tollerabile il rischio connesso alla loro possibile caduta, attraverso l’individuazione di opportune cure e interventi colturali e mediante un regolamento di uso dei luoghi».

«Per questi motivi — spiegano Vanni e Moretti — è stata individuata una proposta di indagine conoscitiva per la gestione del patrimonio arboreo del luogo in un’ottica di tutela della sicurezza pubblica e del bene pubblico attraverso un approccio ragionevole, seppur conservativo, degli interventi da eseguire. Tale indagine risulta propedeutica e necessaria al fine di fornire all’amministrazione comunale uno strumento di indirizzo gestionale volto a conoscere la consistenza del patrimonio arboreo in vista di un futuro progetto di riqualificazione dell’area». Nello specifico, la ditta Vegetalia, studio agronomico forestale di M.Demi di Capannori si sta occupando del: censimento arboreo, indagine preliminare e redazione della carta della vulnerabilità, valutazione visiva speditiva del rischio arboreo sul 50% del soprassuolo - aree a bassa vulnerabilità, valutazione visiva speditiva del rischio arboreo sul 10% del soprassuolo – alberi con diametro inferiore a 15 cm in aree a vulnerabilità più elevata e della redazione di relazione tecnica attestante le condizioni di stabilità, la valutazione del rischio arboreo, le prescrizioni colturali e valutative, le ipotesi gestionali.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

